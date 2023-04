(Di martedì 18 aprile 2023) ROMA –, grazie alla sua rete 5G, porta la connettività in banda ultralarga anche nei piccoli comuni e nelle aree più remote del Paese. L’azienda rende disponibile a famiglie e imprese la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) outdoor 5G, che consente di usufruire di elevate prestazioni di navigazione anche nellenon. Per Maurizio Sedita (foto), Chief Commercial Officer di: “La connettività ultraveloce è un elemento sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese, per questo è importante che anche i cittadini, i professionisti e le aziende che si trovano nei centri più piccoli abbiano la possibilità di beneficiare di tutte le opportunità abilitatetrasformazione digitale. Con il lancio delle ...

WindTre connette con FWA 5G le zone non raggiunte dalla fibra L'Opinionista

Dando attuazione al protocollo di cooperazione siglato tra il Comune di Porano e Wind Tre S.p.A. in merito al progetto ...