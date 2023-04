WhatsApp su due smartphone è finalmente realtà: ecco come sfruttare la companion mode (Di martedì 18 aprile 2023) finalmente ci siamo: utilizzare WhatsApp su due smartphone contemporaneamente non è più una missione impossibile. Questo grazie alla companion mode, estensione della modalità WhatsApp Web, novità distribuita inizialmente solo a un numero ristretto di utenti, ma che ora si sta allargando a tutti gli utenti che hanno installato l'app in versione beta. Vediamo di che si tratta, come funziona e come attivarla. Il vero WhatsApp multi-dispositivo con la companion mode Il team di sviluppatori di WhatsApp sta rilasciando in questi giorni una novità molto interessante, attesa da parecchio tempo tra gli utenti: si tratta della cosiddetta companion mode, una ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023)ci siamo: utilizzaresu duecontemporaneamente non è più una missione impossibile. Questo grazie alla, estensione della modalitàWeb, novità distribuita inizialmente solo a un numero ristretto di utenti, ma che ora si sta allargando a tutti gli utenti che hanno installato l'app in versione beta. Vediamo di che si tratta,funziona eattivarla. Il veromulti-dispositivo con laIl team di sviluppatori dista rilasciando in questi giorni una novità molto interessante, attesa da parecchio tempo tra gli utenti: si tratta della cosiddetta, una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhjuvannaL : RT @ohanarifugio: ?? TRE CUCCIOLI DI MAMMA OHANA ANCORA SENZA RICHIESTE... FORZA ENTRO DOMANI TRE RICHIESTE ???? ? Info: PER FAVORE NON CHIA… - SaschaaMazzini5 : RT @ohanarifugio: ?? TRE CUCCIOLI DI MAMMA OHANA ANCORA SENZA RICHIESTE... FORZA ENTRO DOMANI TRE RICHIESTE ???? ? Info: PER FAVORE NON CHIA… - miriam71514894 : RT @ohanarifugio: ?? TRE CUCCIOLI DI MAMMA OHANA ANCORA SENZA RICHIESTE... FORZA ENTRO DOMANI TRE RICHIESTE ???? ? Info: PER FAVORE NON CHIA… - Rosapeli1 : RT @ohanarifugio: ?? TRE CUCCIOLI DI MAMMA OHANA ANCORA SENZA RICHIESTE... FORZA ENTRO DOMANI TRE RICHIESTE ???? ? Info: PER FAVORE NON CHIA… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT OnAir @VIRGINRINGO con @RevolverShow per due ore di puro rock. Oggi partiamo con Beware Of The Cl… -