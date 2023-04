West Ham United vs Gent – probabili formazioni (Di martedì 18 aprile 2023) West Ham United e Gent si incontrano nel secondo turno dei quarti di finale di Europa Conference League, con entrambe le squadre fiduciose di andare avanti nella competizione. La scorsa settimana le due squadre hanno pareggiato per 1-1 in Belgio, con la squadra di casa sfortunata di non recarsi al London Stadium questa settimana e in vantaggio. Il calcio di inizio di West Ham United vs Gent è previsto giovedi 20 aprile alle 21 Anteprima della partita West Ham United vs Gent a che punto sono le due squadre West Ham United Se da un lato il West Ham sarebbe stato contento del sorteggio della Europa Conference League, dall’altro David Moyes sarebbe stato cauto nei confronti di un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 aprile 2023)Hamsi incontrano nel secondo turno dei quarti di finale di Europa Conference League, con entrambe le squadre fiduciose di andare avanti nella competizione. La scorsa settimana le due squadre hanno pareggiato per 1-1 in Belgio, con la squadra di casa sfortunata di non recarsi al London Stadium questa settimana e in vantaggio. Il calcio di inizio diHamvsè previsto giovedi 20 aprile alle 21 Anteprima della partitaHamvsa che punto sono le due squadreHamSe da un lato ilHam sarebbe stato contento del sorteggio della Europa Conference League, dall’altro David Moyes sarebbe stato cauto nei confronti di un ...

