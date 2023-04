Wartsila: tavolo Mimit in stand by, gruppo chiede 1 mese per valutare offerte (Di martedì 18 aprile 2023) Vertenza Wartisla in stand by al termine del tavolo convocato al Mimit al quale la multinazionale avrebbe dovuto presentare l’atteso piano di rilancio industriale del gruppo e presentare le offerte vincolanti per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli di Rosandra con cui salvaguardare l’occupazione dei 451 lavoratori coinvolti dalla chiusura dei mesi scorsi e proteggerne l’indotto. Il gruppo finlandese che produce grandi motori ad uso navale invece avrebbe chiesto, secondo quanto riferiscono i sindacati, ulteriori 4 settimane di tempo per valutare le 3 proposte in campo che Christof, H2Energy e Mitsubishi/Rheinmetall avrebbero messo sul tavolo nei giorni scorsi. Incontro aggiornato dunque mentre il Governo, per bocca del sottosegretario Fausta ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Vertenza Wartisla inby al termine delconvocato alal quale la multinazionale avrebbe dovuto presentare l’atteso piano di rilancio industriale dele presentare levincolanti per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli di Rosandra con cui salvaguardare l’occupazione dei 451 lavoratori coinvolti dalla chiusura dei mesi scorsi e proteggerne l’indotto. Ilfinlandese che produce grandi motori ad uso navale invece avrebbe chiesto, secondo quanto riferiscono i sindacati, ulteriori 4 settimane di tempo perle 3 proposte in campo che Christof, H2Energy e Mitsubishi/Rheinmetall avrebbero messo sulnei giorni scorsi. Incontro aggiornato dunque mentre il Governo, per bocca del sottosegretario Fausta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Wartsila: tavolo Mimit in stand by, gruppo chiede 1 mese per valutare offerte: (Adnkronos) - Vertenza Wartisla in s… - Agenparl : Comunicato stampa: Tavolo Wartsila, USB: “Ancora nessuna proposta di reindustrializzazione, l’azienda g ... - - EdoardoBss : @giovamartinelli Da seguire con grande interesse visti i partecipanti. A questi eventi si lasciano sempre andare i… - SashaColautti : Oggi saremo presenti al tavolo di crisi #Wartsila presso il @mimit_gov. Le soluzioni industriali che saranno presen… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG >ANSA-BOX/ Wartsila, due proposte sul tavolo dell'advisor Interessamento di Mitsubi… -

Wartsila: nuovo incontro interlocutorio, chiesto altro tempo Delusione al tavolo al Mimit per la vertenza Wartsila: l'azienda ha chiesto un rinvio di trenta giorni per analizzare le proposte di interesse nel dettaglio. Il Governo ne ha concessi una ventina fissando il ... Wartsila prende ancora tempo sulla reindustrializzazione L'azienda chiede un mese di tempo ancora La vertenza Wartsila non fa passi avanti. Nell'incontro al ... Le tre proposte che sarebbero arrivate sul tavolo dell'azienda sono quelle di Christof, H2Energy e ... Wartsila: nessuna proposta ufficiale per sito Trieste, azienda chiede un altro mese ... e nel contempo garantendo l'impegno di non avviare l'ammortizzatore sociale e di far partire un confronto con Wartsila sul piano industriale delle attivita' che restano. Il nuovo tavolo e' stato ... Delusione alal Mimit per la vertenza: l'azienda ha chiesto un rinvio di trenta giorni per analizzare le proposte di interesse nel dettaglio. Il Governo ne ha concessi una ventina fissando il ...L'azienda chiede un mese di tempo ancora La vertenzanon fa passi avanti. Nell'incontro al ... Le tre proposte che sarebbero arrivate suldell'azienda sono quelle di Christof, H2Energy e ...... e nel contempo garantendo l'impegno di non avviare l'ammortizzatore sociale e di far partire un confronto consul piano industriale delle attivita' che restano. Il nuovoe' stato ... Fumata nera al tavolo Wärtsilä: l'azienda al ministero senza le proposte Il Piccolo Notizie dalla Giunta È questa la posizione espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine del tavolo sulla crisi della Wärtsilä convocato al ministero delle Imprese e del made in Italy, ... Wartsila prende ancora tempo sulla reindustrializzazione L’incontro al Mimit non fa registrare sostanziali passi avanti: i soggetti interessati non sono ancora pronti a presentare piani concreti. L’azienda chiede un mese di tempo ancora ... È questa la posizione espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine del tavolo sulla crisi della Wärtsilä convocato al ministero delle Imprese e del made in Italy, ...L’incontro al Mimit non fa registrare sostanziali passi avanti: i soggetti interessati non sono ancora pronti a presentare piani concreti. L’azienda chiede un mese di tempo ancora ...