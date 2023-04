(Di martedì 18 aprile 2023) Delusione al tavolo al Mimit per la vertenza: l'azienda haun rinvio di trenta giorni per analizzare le proposte di interesse nel dettaglio. Il Governo ne ha concessi una ventina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Wartsila: nuovo incontro interlocutorio, chiesto altro tempo: Governo, incontro 5/5. Delusione. Sindacato studia mo… -

Delusione al tavolo al Mimit per la vertenza: l'azienda ha chiesto un rinvio di trenta giorni per analizzare le proposte di interesse nel dettaglio. Il Governo ne ha concessi una ventina fissando il prossimo incontro al 5 maggio. ......un mese di tempo ancora La vertenzanon fa passi avanti. Nell'incontro al Mimit, il ministero delle imprese e del made in Italy, con i sindacati e le istituzioni locali, si è svolto un...... e nel contempo garantendo l'impegno di non avviare l'ammortizzatore sociale e di far partire un confronto consul piano industriale delle attivita' che restano. Iltavolo e' stato ...

Wartsila: nuovo incontro interlocutorio, chiesto altro tempo - Economia Agenzia ANSA

L’incontro al Mimit non fa registrare sostanziali passi avanti: i soggetti interessati non sono ancora pronti a presentare piani concreti. L’azienda chiede un mese di tempo ancora ...Il nuovo tavolo è stato convocato per il 5 maggio ... Nello stesso tempo "abbiamo chiesto un approfondimento sul piano industriale di Wartsila sulle attività del Service e ricerca e sviluppo che non ...