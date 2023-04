Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : VXL, un blogger nerazzurro: 'L'Inter restituisca lo scudetto di Calciopoli...': Dopo le nuove rivelazioni della tra… -

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Non meritereste alcuna considerazione, neppure l'ultimo articolo dell'ultimodel mondo; ... Io non lo so se la redazione dipubblicherà questo mio sfogo, queste ruvide parole (probabilmente ...

VXL, un blogger si domanda: 'Qual è il destino di Antonio Conte' Calciomercato.com

Dopo la separazione ufficiale del 26 marzo tra Antonio Conte e il Tottenham, si prospetta un'estate caldissima per l'allenatore leccese. Sono i tante le ipotesi che ruotano attorno a lui, da un possib ...Tra mille polemiche si è concluso il primo round delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In attesa del ritorno al San Siro, il blogger Interologo esprime il suo pensiero sul match dispu ...