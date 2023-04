Voto inquinato dai clan | arrestato un sindaco

Leggi su agi

(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Sedici indagati in carcere, tra cui ildi Melito, e due ai domiciliari: è questo il bilancio di un'indagine della Dia di Napoli per l'inquinamento delda parte della Camorra nel popoloso comune della cintura nord del Napoletano. Nella misura emessa dal gip partenopeo si fa riferimento allo scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione a delinquere di tipo mafioso, corruzione e tentata estorsione e concorso esterno in associazione mafiosa. La misura cautelare è stata emessa nei confronti, tra gli altri, deldel Comune di Melito, Luciano Mottola, del presidente del Consiglio comunale e di altri due consiglieri comunali, del coordinatore per Melito dell'azienda incaricata del servizio di igiene urbana, padre di un consigliere comunale già candidato ...