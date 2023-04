Voto di scambio politico-mafioso a Melito: 18 indagati (Di martedì 18 aprile 2023) Voto di scambio politico-mafioso a Melito: tra gli indagati anche il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, avrebbero stretto accordi con gli Amato Pagano. Voto di scambio politico-mafioso a Melito. Un vero e proprio terremoto politico a Melito. Gli agenti della DIA hanno questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di Custodia cautelare nei confronti di 18 indagati. Ad emettere il prrovedimento l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. A darne notizia una comunicazione pubblicata sul Sito della DIA Gli inquirenti ritendono i 18 ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 18 aprile 2023)di: tra glianche il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, avrebbero stretto accordi con gli Amato Pagano.di. Un vero e proprio terremoto. Gli agenti della DIA hanno questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di Custodia cautelare nei confronti di 18. Ad emettere il prrovedimento l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. A darne notizia una comunicazione pubblicata sul Sito della DIA Gli inquirenti ritendono i 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Napoli: voto di scambio e clan arrestato il sindaco di Melito Luciano Mottola, 38 anni - GaetanoBresci9 : RT @ultimora_pol: #Campania Blitz della DIA a #Melito, in provincia di Napoli: 18 arresti per voto di scambio politico mafioso. In manette… - MarisaGiannace : RT @CeresaRaffaele: Arrestato il Sindaco di Melito(Napoli) Luciano Mottola per voto di scambio politico mafioso eletto da Fratelli d'Itali… - patriziamolina : OVVIAMENTE il sindaco arrestato per voto di scambio mafioso è di centrodesta,come sempre.Corruzione e criminalità… - puntomagazine : Voto di scambio politico-mafioso a Melito: tra gli indagati anche il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale… -