Voto di scambio e clan, in carcere il sindaco di Melito di Napoli (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa custodia cautelare in carcere è stata notificata a sedici persone tra cui il sindaco di Melito di Napoli Luciano Mottola, 38 anni, eletto nel 2021 alla guida di una coalizione di centrodestra, il presidente del Consiglio comunale Rocco Marrone, 38 anni, e il consigliere comunale Antonio Cuozzo, 25 anni. Arresti domiciliari invece per due persone tra cui il consigliere comunale Massimiliano Grande, 50 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

