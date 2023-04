Voto di scambio, arrestato anche il padre di una ex deputata (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFigura anche l’imprenditore Emilio Rostan, padre dell’ex deputata Michela (del tutto estranea all’inchiesta), tra le persone arrestate dalla Dia di Napoli nell’ambito delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia relative al Voto di scambio politico mafioso a Melito di Napoli. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore avrebbe ricoperto il ruolo di regista nelle elezioni del sindaco Mottola anch’egli arrestato oggi. Secondo quando è emerso dalle indagini avrebbe più volte incontrato colui che è ritenuto il punto di riferimento del clan Amato Pagano nel comune di Melito e non solo. Si tratta di Vincenzo Nappi, ucciso in un ristorante, nel corso di un agguato di chiara matrice camorristica. Rostan, avrebbe, secondo gli inquirenti, avuto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFigural’imprenditore Emilio Rostan,dell’exMichela (del tutto estranea all’inchiesta), tra le persone arrestate dalla Dia di Napoli nell’ambito delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia relative aldipolitico mafioso a Melito di Napoli. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore avrebbe ricoperto il ruolo di regista nelle elezioni del sindaco Mottola anch’eglioggi. Secondo quando è emerso dalle indagini avrebbe più volte incontrato colui che è ritenuto il punto di riferimento del clan Amato Pagano nel comune di Melito e non solo. Si tratta di Vincenzo Nappi, ucciso in un ristorante, nel corso di un agguato di chiara matrice camorristica. Rostan, avrebbe, secondo gli inquirenti, avuto ...

