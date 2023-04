Von der Leyen | girare le spalle alla Cina non è interesse Ue

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Un lobbista belga denuncia Ursula Von Der Leyen alla giustizia belga per sospetta corruzione e abuso di potere nel… - LaVeritaWeb : Esercitazione del Dragone attorno all’isola. Con i disastri strategici combinati da Joe Biden e la timidezza mostra… - trilobiiusgrou : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'Girare spalle alla Cina non è interesse dell'Ue' #ue #cina #vonderleyen #18aprile - Sbrn65 : RT @BrandauerLudwig: @Alexanderxxvii1 TATTICA, X FREGARE IL TRONO AD URSULA VON DER KAZZELL- SENZA L.APPOGGIO D.UTALIA,..FARA' L.USCERE ..… - Intheskyatnight : RT @riccardoweiss: 'COLPO DI SCENA: i deputati si ribellano e convocano Von Der Leyen a testimoniare sui contratti firmati con Pfizer' ??????… -

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo sulle relazioni tra Ue e Cina all'Eurocamera. "Il partito comunista cinese ha messo da parte la politica che ha ...

Von der Leyen: “Girare le spalle alla Cina non è opportuno” La Stampa

"Girare le spalle alla Cina non è opportuno e non è nel nostro interesse. L'Europa deve remare verso una eliminazione dei rischi che caratterizzano le relazioni con Pechino ma senza disimpegnarsi". (A ...Manfred Weber si sta spendendo in prima persona per l’alleanza europea guidata da Giorgia Meloni. Sulla migrazione, il presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe, sostiene la necessità di “misur ...