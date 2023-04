Volley, quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023: Conegliano passeggia contro Busto Arsizio e va in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) La prima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di Volley è la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le pantere di Daniele Santarelli non hanno sprecato il match point e, dopo il sonoro 3-0 in gara-1, hanno sconfitto la E-Work Busto Arsizio nella partita valevole per il secondo turno dei quarti di finale, assicurandosi il passaggio del turno. 0-3 (15-25, 19-25, 24-26) il punteggio del match dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, che rispecchia in maniera accurata una sfida mai davvero in bilico. Questo non vuol dire che le farfalle di Marco Musso non ci abbiano provato, anzi dopo la pesante sconfitta di gara-1 hanno tentato di riscattarsi, ma ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) La prima squadra a qualificarsi per le semifinali deiScudetto della Serie A1diè la Prosecco Doc Imoco. Le pantere di Daniele Santarelli non hanno sprecato il match point e, dopo il sonoro 3-0 in gara-1, hanno sconfitto la E-Worknella partita valevole per il secondo turno deidi finale, assicurandosi il passaggio del turno. 0-3 (15-25, 19-25, 24-26) il punteggio del match dell’E-Work Arena di, che rispecchia in maniera accurata una sfida mai davvero in bilico. Questo non vuol dire che le farfalle di Marco Musso non ci abbiano provato, anzi dopo la pesante sconfitta di gara-1 hanno tentato di riscattarsi, ma ...

