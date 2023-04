Volley, playoff Superlega 2023 semifinali. Trento può chiudere in casa la serie con Piacenza. Civitanova-Milano: chi scatta? (Di martedì 18 aprile 2023) Va in scena domani sera alle 20.30 la doppia gara3 di semifinale destinata a regalare emozioni e sorprese come per tutti questi play-off che sono giunti ad una fase cruciale. Domani sera potrebbe esserci già la prima finalista perchè Trento è avanti 2-0 contro Piacenza. la squadra di Lorenzetti è arrivata in grande condizione al momento decisivo della stagione e si va a giocare una chance importante di chiudere subito il discorso. La differenza nelle prime due sfide della serie l’ha fatta la capacità dei trentini di commettere meno errori di una Piacenza che ha regalato tanto ma è stata spesso indotta all’errore da una Trento forse meno appariscente ma più ordinata. Se si guardano i numeri Michieletto, Lavia e Kaziyski, i tre attaccanti di palla alta di Trento, non ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Va in scena domani sera alle 20.30 la doppia gara3 di semifinale destinata a regalare emozioni e sorprese come per tutti questi play-off che sono giunti ad una fase cruciale. Domani sera potrebbe esserci già la prima finalista perchèè avanti 2-0 contro. la squadra di Lorenzetti è arrivata in grande condizione al momento decisivo della stagione e si va a giocare una chance importante disubito il discorso. La differenza nelle prime due sfide dellal’ha fatta la capacità dei trentini di commettere meno errori di unache ha regalato tanto ma è stata spesso indotta all’errore da unaforse meno appariscente ma più ordinata. Se si guardano i numeri Michieletto, Lavia e Kaziyski, i tre attaccanti di palla alta di, non ...

