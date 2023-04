Volley, Paola Egonu riposa in Turchia: secondo turnover di fila, impegni facili per il VakifBank. Le prossime partite (Di martedì 18 aprile 2023) Paola Egonu non è scesa in campo in occasione della 25ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di Volley femminile. L’opposto è stata tenuta a riposo da coach Giovanni Guidetti, proprio come tre giorni fa nel match vinto contro l’Aydin. Non era necessario schierare l’attaccante di riferimento per battere il modesto Kuzey Boru Genclik per 3-0 (25-23; 25-15; 25-17) di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi. Le Campionesse d’Europa non potevano avere paura della decima forza del torneo e si sono imposte nonostante l’ampio turnover, confermandosi così al secondo posto in classifica generale con 2 punti di vantaggio sul Fenerbahce Istanbul quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare (l’imbattuto Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic è già certo del primato ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)non è scesa in campo in occasione della 25ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco difemminile. L’opposto è stata tenuta a riposo da coach Giovanni Guidetti, proprio come tre giorni fa nel match vinto contro l’Aydin. Non era necessario schierare l’attaccante di riferimento per battere il modesto Kuzey Boru Genclik per 3-0 (25-23; 25-15; 25-17) di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi. Le Campionesse d’Europa non potevano avere paura della decima forza del torneo e si sono imposte nonostante l’ampio, confermandosi così alposto in classifica generale con 2 punti di vantaggio sul Fenerbahce Istanbul quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare (l’imbattuto Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic è già certo del primato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Volley, Paola Egonu riposa in Turchia: secondo turnover di fila, impegni facili per il VakifBank. Le prossime parti… - LeonaJazz : RT @riktroiani: #JuliaItuma sognava di diventare la nuova Paola Egonu. Aveva solamente 18 anni ma un talento e una passione incredibili. Og… - alessio_volley : Paola ha detto le cose in modo sbagliato ma era un discorso pienamente comprensibile. Chiami qualcuno dopo un lutto… - Massimo_Salmaso : #17aprile 2021. Conegliano e Novara giocano la partita dei record: è la gara più lunga della A/1F con 2h e 42' effe… - Girl1Dream1 : @CarlottaRossi11 Mi pare che la Vero Volley si stia rinforzando ben bene...gli unici dubbi che mi rimangono sono su… -