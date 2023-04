Volley femminile, playoff ritorno quarti. Novara a Chieri con Ituma nel cuore. Le big provano a chiudere la serie (Di martedì 18 aprile 2023) Sarà una partita diversa da tutte le altre quella tra Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara che apre la serie dei quarti di finale tra le due squadre. Nessuno, in campo e fuori, potrà fare a meno di pensare a Julia Ituma in ogni istante della partita in cui lei avrebbe dovuto essere protagonista e questa situazione può condizionare in modo imprevedibile l’andamento di questa serie che deve per forza essere giocata ma che sarà disputata in un clima surreale. Chieri ha chiuso davanti la regular season, Novara sulla carta ha qualcosa in più sulla partita secca. Squadre in campo mercoledì sera alle 20.30. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha tutte le carte in regola per chiudere la serie con una Busto Arsizio ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Sarà una partita diversa da tutte le altre quella tra Reale Mutua Fenerae Igor Gorgonzolache apre ladeidi finale tra le due squadre. Nessuno, in campo e fuori, potrà fare a meno di pensare a Juliain ogni istante della partita in cui lei avrebbe dovuto essere protagonista e questa situazione può condizionare in modo imprevedibile l’andamento di questache deve per forza essere giocata ma che sarà disputata in un clima surreale.ha chiuso davanti la regular season,sulla carta ha qualcosa in più sulla partita secca. Squadre in campo mercoledì sera alle 20.30. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha tutte le carte in regola perlacon una Busto Arsizio ...

