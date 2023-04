Volley femminile, playoff A1 quarti. Conegliano sbanca Busto con il brivido in chiusura e vola in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) La Prosecco Doc Imoco Conegliano è la prima semifinalista dei playoff di serie A1 femminile. Dopo il 3-0 di gara1 tra le mura amiche la squadra veneta vince 3-0 anche gara2 sul campo delle lombarde con qualche brivido nel finale del terzo set dopo due parziali dominati. L’equilibrio nel primo set dura fino all’11-10 per la squadra ospite. Busto Arsizio, prova di Rosamaria Montibeller, la sua attaccante più forte, sbaglia l’attacco del possibile pareggio e poi crolla letteralmente sotto i colpi di una Imoco scatenata che vola sul 21-13 e vince con il punteggio di 25-15. Nel secondo set ci prova la E Work a mettere in difficoltà la dominatrice della regular season e ci riesce conquistando un piccolo vantaggio fino al 10-8. Conegliano raggiunge le padrone di casa a quota ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) La Prosecco Doc Imocoè la prima semifinalista deidi serie A1. Dopo il 3-0 di gara1 tra le mura amiche la squadra veneta vince 3-0 anche gara2 sul campo delle lombarde con qualchenel finale del terzo set dopo due parziali dominati. L’equilibrio nel primo set dura fino all’11-10 per la squadra ospite.Arsizio, prova di Rosamaria Montibeller, la sua attaccante più forte, sbaglia l’attacco del possibile pareggio e poi crolla letteralmente sotto i colpi di una Imoco scatenata chesul 21-13 e vince con il punteggio di 25-15. Nel secondo set ci prova la E Work a mettere in difficoltà la dominatrice della regular season e ci riesce conquistando un piccolo vantaggio fino al 10-8.raggiunge le padrone di casa a quota ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - sportface2016 : #Volley, quarti Playoff #A1Femminile: #Conegliano passeggia contro #BustoArsizio e va in semifinale - SvSport1 : Pallavolo. L'Albenga Volley trionfa nel campionato territoriale under 16 femminile - sportface2016 : Volley | #IgorNovara a #Ituma: “Grazie per la strada percorsa assieme, ti avremo per sempre vicina” - veneto_ : @lauracestari83 ?? @yoliebes seguiamo anche il beach volley femminile, noi? -