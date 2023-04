Volkswagen superata da BYD in Cina. È la prima volta dagli anni 80 (Di martedì 18 aprile 2023) Il brand Vw è stato sopravanzato dal nuovo numero uno, la cinese BYD. Il gruppo di Shenzhen, di cui è azionista anche la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, avrebbe venduto circa 13mila veicoli in più nel primo trimestre Leggi su ilsole24ore (Di martedì 18 aprile 2023) Il brand Vw è stato sopravanzato dal nuovo numero uno, la cinese BYD. Il gruppo di Shenzhen, di cui è azionista anche la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, avrebbe venduto circa 13mila veicoli in più nel primo trimestre

