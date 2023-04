Voglia di evadere dalla routine? Concediti una minivacanza di primavera: le destinazioni a cui non hai mai pensato (Di martedì 18 aprile 2023) Non bisogna mai frustrare la nostra Voglia di viaggiare: ecco qualche consiglio per i nostri weekend allungati di primavera. Fin dai primi giorni dell’anno, sappiamo bene che, questo 2023, è un anno ricco di “ponti”. Impiegando pochi giorni di ferie, infatti, si potrà godere di alcuni giorni consecutivi per staccare la spina. Ecco, allora, qualche utile consiglio per i vostri viaggi di primavera. Alcuni consigli per i viaggi di primavera – Foto Ansa – ck12.itIl 2020 e il 2021 sono stati anni in cui, purtroppo, il Covid-19 ci ha impedito di viaggiare come avremmo voluto. Il 2020, addirittura, con il lockdown. Il 2021 con restrizioni ancora forti. Ma anche l’anno scorso, il 2022, alcuni Paesi del mondo non potevano essere raggiunti e hanno riaperto totalmente le frontiere solo negli ultimi mesi. Questo 2023, quindi, sarà ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 aprile 2023) Non bisogna mai frustrare la nostradi viaggiare: ecco qualche consiglio per i nostri weekend allungati di. Fin dai primi giorni dell’anno, sappiamo bene che, questo 2023, è un anno ricco di “ponti”. Impiegando pochi giorni di ferie, infatti, si potrà godere di alcuni giorni consecutivi per staccare la spina. Ecco, allora, qualche utile consiglio per i vostri viaggi di. Alcuni consigli per i viaggi di– Foto Ansa – ck12.itIl 2020 e il 2021 sono stati anni in cui, purtroppo, il Covid-19 ci ha impedito di viaggiare come avremmo voluto. Il 2020, addirittura, con il lockdown. Il 2021 con restrizioni ancora forti. Ma anche l’anno scorso, il 2022, alcuni Paesi del mondo non potevano essere raggiunti e hanno riaperto totalmente le frontiere solo negli ultimi mesi. Questo 2023, quindi, sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcMarc30681 : RT @LucaCaiazzo2: a #Report le liti tra #Agnelli per le successioni di miliardi e sapere che abbiamo salvato decine di volte la #Fiat dal f… - marialetiziama9 : RT @LucaCaiazzo2: a #Report le liti tra #Agnelli per le successioni di miliardi e sapere che abbiamo salvato decine di volte la #Fiat dal f… - Zamberlett : RT @LucaCaiazzo2: a #Report le liti tra #Agnelli per le successioni di miliardi e sapere che abbiamo salvato decine di volte la #Fiat dal f… - LucaCaiazzo2 : a #Report le liti tra #Agnelli per le successioni di miliardi e sapere che abbiamo salvato decine di volte la #Fiat… - Albe_1964 : @albert_jura @LaStampa ->. Questo fantomatico obbligo di farlo monitorare 24/7 dai servizi è un parto della stampa… -