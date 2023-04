Vivo X90 Pro: ecco spiegata l’incredibile tecnologia di imaging (Di martedì 18 aprile 2023) Vivo condivide dei preziosi suggerimenti su come catturare al meglio le bellezze della natura in primavera insieme a Vivo X90 Pro La primavera è finalmente arrivata e porta con sé una miriade di splendidi soggetti da fotografare. Dopo le fredde e uggiose giornate invernali, la natura si risveglia e, grazie ad essa, possiamo ammirare i magnifici scorci del nostro Paese che rendono la primavera una stagione davvero speciale: le prime fioriture delle magnolie, la luce del sole che si riflette sui fiumi, i colori sorprendenti dei fiori di ciliegio. È proprio in questo contesto che il nuovo Vivo X90 Pro diventa il compagno perfetto per scoprire e catturare tutte le meraviglie che questa stagione ha da offrire. Alberi verde vibrante, cieli azzurri e campi pieni di fiori: grazie alla modalità ZEISS Natural Colour di cui è dotato il nuovo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 aprile 2023)condivide dei preziosi suggerimenti su come catturare al meglio le bellezze della natura in primavera insieme aX90 Pro La primavera è finalmente arrivata e porta con sé una miriade di splendidi soggetti da fotografare. Dopo le fredde e uggiose giornate invernali, la natura si risveglia e, grazie ad essa, possiamo ammirare i magnifici scorci del nostro Paese che rendono la primavera una stagione davvero speciale: le prime fioriture delle magnolie, la luce del sole che si riflette sui fiumi, i colori sorprendenti dei fiori di ciliegio. È proprio in questo contesto che il nuovoX90 Pro diventa il compagno perfetto per scoprire e catturare tutte le meraviglie che questa stagione ha da offrire. Alberi verde vibrante, cieli azzurri e campi pieni di fiori: grazie alla modalità ZEISS Natural Colour di cui è dotato il nuovo ...

