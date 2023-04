(Di martedì 18 aprile 2023) C'è. Ovvero, c'è ilcentrocampista e ilattaccante. Ilparigino e quello marsigliese. Ma la sostanza non cambia per i due portoghesi in voga, protagonisti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : #Vitinha... per due. Stesso nome, stessa età, stessi gol: chi sono i “gemelli” di #Psg e Marsiglia #Ligue1 - Spina14_acm : @MarcoElliottOUT @_ScoutistaMT_ Al Psg è facile bruciarsi Deve trovare un allenatore bravo che ci punti Galtier non… -

parigino Non scontatoildel Psg, alias Vítor Machado Ferreira, arrivato41,5 milioni dal Porto, da acquisto più caro del mercato estivo del club dell'emiro del Qatar. Una ...Decidono il match la doppietta di, prima al 2 e poi al 64 , e il gol dell'ex Roma Under al ... Il Monaco batte 3 - 1 il Lorient e vincela terza volta nelle ultime quattro gare consolidando ...Ligue 1 , lo scontro diretto tra Psg e Lens vede gli uomini di Galtier trionfare3 - 1 contro i giallorossi grazie alle reti di Mbappée Messi con il protagonista della serata che è stato sicuramente il francese, autore di giocate pazzesche come il gol da girato all'...

Vitinha... per due. Stesso nome, stessa età, stessi gol: chi sono i “gemelli” di Psg e Marsiglia La Gazzetta dello Sport

Guarda la vittoria del PSG per 3-1 contro il Lens ad aprile 2023. Il colpo di Mbappé e le reti di Vitinha e Lionel Messi hanno sigillato la vittoria.Sono emersi risultati importanti non solo nelle zone nobili della classifica, nella 31ª giornata di Ligue 1 appena archiviata. Dopo la vittoria del PSG ...