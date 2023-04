Virtus Bologna-Sesto San Giovanni stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 semifinale playoff Serie A1 femminile 2022/2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Sesto San Giovanni, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Entrambe le squadre hanno superato lo scoglio dei quarti di finale in due partite: le Vu Nere hanno eliminato Crema, mentre le avversarie hanno regolato Sassari in due incontri davvero appassionanti. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 18 aprile sul parquet del Paladozza. CALENDARIO E PROGRAMMA TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTI playoff streaming E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intvSan, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1di basket. Entrambe le squadre hanno superato lo scoglio dei quarti di finale in due partite: le Vu Nere hanno eliminato Crema, mentre le avversarie hanno regolato Sassari in due incontri davvero appassionanti. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 18 aprile sul parquet del Paladozza. CALENDARIO E PROGRAMMA TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTIE TV – La partita sarà visibile in...

