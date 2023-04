Vinicio Capossela torna, urticante e... sorprendente: «Canto la gratitudine. E l’importanza del dono» (Di martedì 18 aprile 2023) L’ispirazione può arrivare anche dai nipoti che ti sfasciano il pianoforte. «Vederlo “esploso” mi è sembrato l’allegoria di un mondo che ci è esploso fra le mani e non sappiamo più come suonare» racconta Vinicio Capossela. Che, come reazione, ha composto Con i tasti che abbiamo («Con i tasti che ci abbiamo/ bianchi e neri, giocheremo/ E di un limite faremo/ Una possibilità»). «Si dovrà fare con quello che si ha, non con quello che si desidererebbe avere. Da quello che c’è in cucina al pianeta dovremo confrontarci con la finitezza delle cose, e intravedere cambiamenti possibili». Nessuna tentazione di resa, quindi, anche se il nuovo album, Tredici canzoni urgenti, è un campionario dei mali principali del nostro tempo, da quelli macroscopici (la guerra, la violenza di genere) e quelli più subdoli (la mancanza di educazione nella gestione delle emozioni, ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) L’ispirazione può arrivare anche dai nipoti che ti sfasciano il pianoforte. «Vederlo “esploso” mi è sembrato l’allegoria di un mondo che ci è esploso fra le mani e non sappiamo più come suonare» racconta. Che, come reazione, ha composto Con i tasti che abbiamo («Con i tasti che ci abbiamo/ bianchi e neri, giocheremo/ E di un limite faremo/ Una possibilità»). «Si dovrà fare con quello che si ha, non con quello che si desidererebbe avere. Da quello che c’è in cucina al pianeta dovremo confrontarci con la finitezza delle cose, e intravedere cambiamenti possibili». Nessuna tentazione di resa, quindi, anche se il nuovo album, Tredici canzoni urgenti, è un campionario dei mali principali del nostro tempo, da quelli macroscopici (la guerra, la violenza di genere) e quelli più subdoli (la mancanza di educazione nella gestione delle emozioni, ...

