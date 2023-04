Vinicio Capossela, la tracklist del disco Tredici canzoni urgenti e le prime date live (Di martedì 18 aprile 2023) Tredici canzoni urgenti è il nuovo album di Vinicio Capossela che annuncia le date dell’instore tour e i primi live di presentazione Quando la propaganda crea ad arte le “emergenze” è necessario recuperare il rapporto con il reale e affrontare le “urgenze”, quelle vere, che affliggono la società umana. È quello che succede con Tredici canzoni urgenti, il nuovo album di Vinicio Capossela in uscita il 21 aprile su cd, vinile e in digitale. Anticipato dai brani La crociata dei bambini e La parte del torto, e dal nuovo estratto All you can eat, il disco sarà presentato in anteprima il 20 aprile alle ore 21 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano in uno speciale ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 18 aprile 2023)è il nuovo album diche annuncia ledell’instore tour e i primidi presentazione Quando la propaganda crea ad arte le “emergenze” è necessario recuperare il rapporto con il reale e affrontare le “urgenze”, quelle vere, che affliggono la società umana. È quello che succede con, il nuovo album diin uscita il 21 aprile su cd, vinile e in digitale. Anticipato dai brani La crociata dei bambini e La parte del torto, e dal nuovo estratto All you can eat, ilsarà presentato in anteprima il 20 aprile alle ore 21 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano in uno speciale ...

