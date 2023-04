Vinci Casa martedì 18 aprile 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di martedì 18 aprile 2023)18. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : La sfida lanciata da un museo: ricreare a casa i dipinti più famosi della storia. 1) La Gioconda di Leonardo da Vi… - rosekuzunoha9 : RT @jo19N26: Una sola cosa non accetto oggi: permettere agli avversari di sentirsi padroni a casa nostra. Fate rispettare questo campo, qu… - jo19N26 : Una sola cosa non accetto oggi: permettere agli avversari di sentirsi padroni a casa nostra. Fate rispettare quest… - mrk_vanbommel : @roberto_flauto @farted94 Non ci arrivi proprio. Nella stagione dello scudetto, se perdi contro le tre squadre più… - GiovanniCapra14 : RT @JamesLucasIT: La sfida lanciata da un museo: ricreare a casa i dipinti più famosi della storia. 1) La Gioconda di Leonardo da Vinci ht… -

Che ovviamente non riguarda solo la vincita in sé, la bellezza di 2 milioni di euro portati a, ma quello che è successo dopo, tra tre amici, operai, che avevano acquistato un Gratta econ ...Leggi anche Italiano morto a Shanghai, il giallo del 29enne Marcello: "Hanno ammazzato il mio ...conosciuto sui social un cinese di 45 anni il quale proprio quella sera lo ha invitato asua. ......analyses of black stains on the passepartout of Codex Atlanticus Folio 843 by Leonardo daby ...Clicca qui Il mio abbonamento Scopri tutte le iniziative e le offerte per ricevere la rivista a...

VinciCasa: nel weekend arrivano soltanto dodici '4' GiocoNews.it

Nel concorso Win for Life VinciCasa del 17 aprile il '5' manca e la corsa versa la prima moneta da mezzo milione di euro riprende stasera.Nessuna casa vinta durante lo scorso weekend nel concorso Win for Life VinciCasa. Soltanto in dodici indovinano ‘4’ numeri.