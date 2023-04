Vince la competizione fotografica con un'immagine generata dall'IA. E poi decide di rifiutare il premio (Di martedì 18 aprile 2023) Il fotografo, Boris Eldagsen, voleva aprire un dibattito sulla generazione di immagini basate sull'IA. Ha vinto il primo premio nella categoria "creativa", ma ha deciso di rifiutarlo.... Leggi su dday (Di martedì 18 aprile 2023) Il fotografo, Boris Eldagsen, voleva aprire un dibattito sulla generazione di immagini basate sull'IA. Ha vinto il primonella categoria "creativa", ma ha deciso di rifiutarlo....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Lo dicevano ieri eminenti esponenti del mondo dello sport e lo ripetono anche oggi: 'Chi vince troppo non fa il ben… - Cendagianchetta : @SpazioCiclismo Giusto. Così non c'è competizione vince chi ha più denaro. Non va bene. - esports_culture : - CSGO - IEM RIO 2023: Il team mongolo The MongolZ vince 2-1 (3-16, 16-12, 16-14) contro gli Imperial Esports e li… - menego11 : @IgnazioGrazioso @1926_cri Mi sta bene e lo rispetto,ma non capisco come in una competizione dove vince ,sui 180 mi… - BombacignoRocco : RT @mirkonicolino: Lo dicevano ieri eminenti esponenti del mondo dello sport e lo ripetono anche oggi: 'Chi vince troppo non fa il bene del… -