Vince 2 milioni al Gratta e vinci e dopo i problemi Gli amici contro di lui | “Non doveva farcelo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) Sotto quella patina argentata c’era un biglietto per una vita tranquilla: 2di euro caduti all’improvviso dal cielo con la forma di un tagliando, succedeva due anni fa a Garda, in proa di Verona. Fortunato, un operaio mantovano 42enne di origini brasiliane che ora è finito a processo con la prima udienza che si è tenuta ieri. A portarcelo dueche lui, evidentemente, non riteneva tali o comunque meritevoli delle premure che aglisi devono specie quando in ballo c’è una cifra del genere. Ed è stata proprio la cifra il motivo scatenante delle lite: si perché il 42enne si è dato alla fuga nonostante ilfortunato fosse stato acquistato in società, con la promessa, in caso di vittoria, di dividere per ...