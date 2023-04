Villa Invernizzi | rifugio dei fenicotteri rosa

Leggi su milano-notizie

(Di martedì 18 aprile 2023) Il giardino dellaa Milano è diventato famoso per una ragione insolita: ospita una colonia di, che furono portati lì dall’inventore di due celebri prodotti caseari, il formaggino “Mio” e l'”na”. Grazie ai social network, questi bellissimi uccelli sono diventati una grande attrazione turistica, ma purtroppo il giardino non è aperto al pubblico. Tuttavia, ci si può affacciare attraverso le inferriate della cancellata per osservare iin tutta la loro eleganza e grazia.è situata al civico numero 32 di Corso Venezia, e si presenta con uno stile Novecento sobrio ed austero, senza attirare troppo l’attenzione. Dalla vicina Via Serbelloni, svoltando a sinistra in Via Cappuccini, ci si ...