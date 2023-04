(Di martedì 18 aprile 2023) Tiene il mercato deiin, con numeri in crescita per quanto riguarda la produzione. Und'di 2,2di euro nel, secondo il report annuale di IIDEA - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Perry01272474 : Iidea: “Il mercato dei videogiochi in Italia vale 2,2 miliardi di euro” - - ilRosano : Il rapporto @IIDEAssociation sul mercato dei #videogiochi in Italia, oltre a certificare un mercato che supera i 2… - ProGaming : Quali sono le uscite del mese di Aprile da non perdere assolutamente e quelle da recuperare? ?? Scopritelo sul nostr… - NatDeGregorio : RT @dario_marchetti: L’Italia dei videogiochi: nel 2022 +30% fatturato e +50% addetti (YoY) @IIDEAssociation - Luxgraph : Videogiochi in Italia: 'Un mercato da oltre 2 miliardi' -

Tiene il mercato deiin, con numeri in crescita per quanto riguarda la produzione. Un giro d'affari di 2,2 miliardi di euro nel 2022, secondo il report annuale di IIDEA - associazione che rappresenta l'...I CONSUMI DIIN: Nel 2022 tiene il mercato deiin, realizzando un giro d'affari pari a 2,2 miliardi di euro ( - 1,2% vs 2021). Il segmento software, che ...Consumi stabili e segnali di crescita per la produzione nazionale nell'industria deiin: è quanto emerge. È quanto emerge dal rapporto sul settore per il 2022 redatto da IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria di riferimento in, presentato oggi alla ...

Videogiochi in Italia, un giro d'affari da 2,2 miliardi nel 2022 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Crescono fatturato (+30%) e addetti (+50%) delle imprese di produzione italiane Nel corso della mattinata di oggi, 18 aprile 2023, si è tenuto il nuovo rapporto annuale sul mercato dei videogiochi in ...Consumi stabili e segnali di crescita per la produzione nazionale nell’industria dei videogiochi in Italia: è quanto emerge. È quanto emerge dal rapporto sul settore per il 2022 redatto da IIDEA, ...