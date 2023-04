VIDEO Zes | l’Asi punta in alto | la proposta di nuove aree per l’irpina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Consorzio Asi di Avellino pronto ad allargare le zone economiche speciali. Il presidente, Pasquale Pisano ha presentato il progetto che riguarda l’aggiunta alledi Pianordardine, Valle Ufita e Calaggio leZES: Solofra, Calitri, Porrara nel PIP San Nicola del comune di Venticano mentre Montella, Altavilla in quello di Castel del Lago. Per il presidente Pisano si tratta di un grande investimento in termini di crescita dell’intera irpinia. Tocca ora alla regione Campania valutare le proposte formulate dalper il via libera. Nel frattempo, Pisano ha tracciato un bilancio dopo l’allarme lanciato dai sindaci per quanto concerne per la piattaforma logistica della Valle Ufita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.