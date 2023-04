VIDEO – Vigilia di Inter-Benfica: dentro o fuori dalla Champions! Il parere di Longhi in esclusiva | TG Inter-News 18 aprile 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla Vigilia di Inter-Benfica, con le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Matteo Darmian. Spazio anche alle parole in esclusiva di Bruno Longhi per Inter-News.it. TG IN NERAZZURRO ? Si lavora ad Appiano Gentile in vista di Inter-Benfica di domani, con le possibili scelte di formazione e le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Matteo Darmian. Ma anche lo screzio avuto in allenamento tra ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulladi, con le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Matteo Darmian. Spazio anche alle parole indi Brunoper.it. TG IN NERAZZURRO ? Si lavora ad Appiano Gentile in vista didi domani, con le possibili scelte di formazione e le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Matteo Darmian. Ma anche lo screzio avuto in allenamento tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??NERVI TESI IN CASA #INTER - VIDEO ??Andre #Onana spinge Marcelo #Brozovic durante il torello e la reazione non è d… - Radio1Rai : Alla vigilia delle cerimonie che ricordano gli 80 anni dalla rivolta del ghetto di #Varsavia, dove i nazisti confin… - tvdellosport : ??’ ???????????? ???? ???????????? È il giorno di Napoli-Milan. Questo è il racconto di come la città ha vissuto la vigilia dell’… - internewsit : ???? TG Inter-News, nuova edizione. Vigilia di Inter-Benfica: dentro o fuori dalla Champions! Longhi in esclusiva |… - internewsit : VIDEO - Vigilia di Inter-Benfica: dentro o fuori dalla Champions! Il parere di Longhi in esclusiva | TG Inter-News… -

Sinner out in doppio a Barcellona, domani sfida Schwartzman Ci sono delle sfide diverse, condizioni e palline diverse [rispetto a Monte - Carlo] - ha detto Sinner alla vigilia - . Al primo turno non sarà facile provare ad adattarmi e andare avanti. Ma negli ... Rissa in allenamento tra Onana e Brozovic: Inter ad altissima tensione Nervi tesi ad Appiano Gentile. Nell'ultimo allenamento completo alla vigilia di Inter - Benfica, ritorno dei quarti di Champions League, un normale torello è bastato ad accendere gli animi dei giocatori, evidentemente già caldi. Un'entrata del portiere Onana su ... In sala stampa parte ''Pazza Inter'', Darmian ride Vigilia di Inter - Benfica: squilla un telefono in sala stampa e il terzino nerazzurro Matteo Darmian abbozza un ... Ci sono delle sfide diverse, condizioni e palline diverse [rispetto a Monte - Carlo] - ha detto Sinner alla- . Al primo turno non sarà facile provare ad adattarmi e andare avanti. Ma negli ...Nervi tesi ad Appiano Gentile. Nell'ultimo allenamento completo alladi Inter - Benfica, ritorno dei quarti di Champions League, un normale torello è bastato ad accendere gli animi dei giocatori, evidentemente già caldi. Un'entrata del portiere Onana su ...di Inter - Benfica: squilla un telefono in sala stampa e il terzino nerazzurro Matteo Darmian abbozza un ... Inter-Benfica: la vigilia nerazzurra Sport Mediaset VIDEO| Inter, nervi tesi tra Onana e Brozovic in allenamento (Tuttocampo) Momenti di tensione durante la rifinitura alla vigilia di Inter-Benfica di Champions in programma mercoledì sera a San Siro: Onana e Brozovic sono stati trattenuti da D'Ambrosio e Lukaku ... Inter, lite tra Onana e Brozovic in allenamento durante il torello (Video) Nell'allenamento della vigilia, cominciato con il solito torello per scaldare i muscoli, gli animi però si sono scaldati forse troppo e due giocatori hanno perso la calma e litigato tra loro; durante ... (Tuttocampo) Momenti di tensione durante la rifinitura alla vigilia di Inter-Benfica di Champions in programma mercoledì sera a San Siro: Onana e Brozovic sono stati trattenuti da D'Ambrosio e Lukaku ...Nell'allenamento della vigilia, cominciato con il solito torello per scaldare i muscoli, gli animi però si sono scaldati forse troppo e due giocatori hanno perso la calma e litigato tra loro; durante ...