VIDEO: Solo Sikoa rompe la keyfabe e ringrazia Rey Mysterio a Raw (Di martedì 18 aprile 2023) Durante la puntata di Raw svoltasi stanotte, è accaduto un qualcosa di inusuale che, nonostante sia difficile da scorgere, qualche fan ha riportato in rete nelle ultime ore. Stiamo parlando del finale del match tra Solo Sikoa e Rey Mysterio, vinto dal membro della Bloodline, che sul finire di incontro ha letteralmente "ringraziato" il neo Hall of Famer, molto probabilmente per averlo, come si dice in gergo, "mandato over". Grande stima di Sikoa per il leggendario Rey Mysterio, ecco il VIDEO Al minuto 1.15, l'impercettibile ad un primo ascolto "Grazie" di Sikoa a Rey Come potete vedere nel VIDEO del canale ufficiale WWE, in maniera molto simile al celebre "thank you" di Seth Rollins nei confronti di Roman Reigns

