Video Primo appuntamento del Borgo dei Filosofi | il professor Veneziani illustra il concetto di sovranità

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamane, presso l'ex cinema Eliseo, si è tenuto il Primo appuntamento con la kermesse culturale " Il Borgo dei Filosofi ". Il Primo relatore dell'evento è stato il professor Maurizio Veneziani, esponente di grande spicco, il quale ha illustrato i concetti fondamentali della sovranità. A i nostri microfoni, oltre all'esponente della Lega, Sabino Morano, lo stesso filosofo ha spiegato l'importanza della lettura per le giovani generazioni, unico vettore per poter realizzare un concetto proprio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

