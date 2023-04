Video l’Eredità 18 aprile 2023: Giacomo Candoni (Di martedì 18 aprile 2023) l’Eredità di martedì 18 aprile 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando nuovamente campione del programma, è Giacomo Candoni di Vicenza. Il giovane Giacomo è uno studente e un arbitro. Al suo quindicesimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 95.000 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 146.250 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 18 aprile 2023)di martedì 18. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando nuovamente campione del programma, èdi Vicenza. Il giovaneè uno studente e un arbitro. Al suo quindicesimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 95.000 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 146.250 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ...

