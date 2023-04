VIDEO – Darmian sicuro: «Inter-Benfica, servirà stesso atteggiamento dell’andata!» (Di martedì 18 aprile 2023) Matteo Darmian alla vigilia di Inter-Benfica è consapevole del momento di difficoltà dei nerazzurri, ma è concentrato in vista del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Benfica. Il difensore nerazzurro su Sky Sport vuole conquistare la semifinale, per farlo però servirà lo stesso atteggiamento visto all’andata a Lisbona così come sottolineato dallo stesso Darmian. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri VIDEO sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Matteoalla vigilia diè consapevole del momento di difficoltà dei nerazzurri, ma è concentrato in vista del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il. Il difensore nerazzurro su Sky Sport vuole conquistare la semifinale, per farlo peròlovisto all’andata a Lisbona così come sottolineato dallo. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi-News.it (clicca qui)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

