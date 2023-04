VIDEO – Brozovic e Onana, brutta scena: confronto in allenamento Inter (Di martedì 18 aprile 2023) Brutto episodio avvenuto nel corso dell’allenamento di rifinitura dell’Inter, alla vigilia della partita col Benfica. Brozovic e Onana hanno avuto una discussione, con l’Intervento di alcuni compagni per separarli: c’è il VIDEO. L’EPISODIO – Come se non bastassero il momento delicato, i risultati negativi e il valore dell’appuntamento di domani, in casa Inter si pensa bene di avere una discussione a favore di telecamere in allenamento. È successo poco fa, nella rifinitura alla vigilia del match col Benfica. Durante il torello, nel quarto d’ora di seduta aperta alla stampa, André Onana è entrato in maniera esagerata su Marcelo Brozovic. A reazione di quest’ultimo, con alcune parole non certo gentili, il portiere ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Brutto episodio avvenuto nel corso dell’di rifinitura dell’, alla vigilia della partita col Benfica.hanno avuto una discussione, con l’vento di alcuni compagni per separarli: c’è il. L’EPISODIO – Come se non bastassero il momento delicato, i risultati negativi e il valore dell’appuntamento di domani, in casasi pensa bene di avere una discussione a favore di telecamere in. È successo poco fa, nella rifinitura alla vigilia del match col Benfica. Durante il torello, nel quarto d’ora di seduta aperta alla stampa, Andréè entrato in maniera esagerata su Marcelo. A reazione di quest’ultimo, con alcune parole non certo gentili, il portiere ...

