Viadotto di via dell’aeroporto | slitta la chiusura di qualche giorno

(Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – Stamattina l’atteso delirio di traffico suldi vianon c’è stato. Il cantiere è stato regolarmente aperto, ma per i primi giorni la viabilità resterà immutata in quanto gli operai sono al lavoro per la sistemazione della segnaletica orrizontale e verticale. Un periodo di tregua che durerà poco e che finirà nel momento in cui, tra, l’Anas attiverà ladella corsia per permettere i lavori. Va ricordato che da quel momento ci sarà una deviazione che porterà ad utilizzare una sola carreggiata divisa in 2 corsie. Una per andare verso l’aeroporto ed una per andare verso Ostia.centinaio di metri di deviazione per poi rientrare nell’alveo della viabilità conosciuta. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Lavori di ristrutturazione sul viadotto Gatto: via libera al cantiere dopo 3 anni di attesa - marketingpmi : RT @AeroportidiRoma: Domani, 18 aprile, dalle ore 12, per lavori infrastrutturali sul viadotto di Via Dell’Aeroporto, la carreggiata direzi… - AeroportidiRoma : Domani, 18 aprile, dalle ore 12, per lavori infrastrutturali sul viadotto di Via Dell’Aeroporto, la carreggiata dir… - roma_tg24 : A Fiumicino al via domani demolizione viadotto - roma_tg24 : A Fiumicino al via domani demolizione viadotto -

Ali lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dele della galleria della Contessa. Ieri primo giorno di chiusura. Gli interventi, che vedono da parte di Anas un investimento ...... poco prima della mezzanotte, si è verificato un violento incidente inFra' Generoso, all'... alla guida, c'era un uomo di Salerno; sulla seconda, che proveniva in senso opposto, dalGatto, ...Salerno . E' di cinque feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri inFra' Generoso a Salerno, nei pressi della zona del casello autostradale e delGatto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: complessivamente sono cinque le persone ...

Viadotto di via dell'Aeroporto Fiumicino-Ostia, martedì via ai lavori per 40 milioni di euro: come cambia la viabilità Corriere Roma

La Procura della Repubblica di Teramo, nel processo ai vertici di Strada dei Parchi Spa, ha formulato le richieste per gli imputati.StampaLa ristrutturazione del viadotto Gatto – finalmente! – può partire. A distanza di tre anni dall’avvio dell’iter burocratico per l’accesso ai contributi – come riporta il quotidiano “La Città” og ...