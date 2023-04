Viadotto di via dell’Aeroporto, l’Anas accelera: operativo da stasera il cambio di corsia (Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – l’Anas ha accelerato. Dopo la “tregua” concessa questa mattina nell’apertura del cantiere sul Viadotto di via dell’Aeroporto, aperto solo per consentire agli operai di lavorare sulla sistemazione della segnaletica stradale, in serata il via libera al cambio di corsia. l’Anas ha attivato la chiusura di una corsia, facendo diventare operativa la deviazione che prevede l’utilizzo di una sola carreggiata divisa in due corsie con doppio senso di marcia. Pertanto, la nuova sistemazione è ora operativa per il tratto che porta all’aeroporto. Vedremo nei prossimi giorni, soprattutto nel pomeriggio, quali saranno le conseguenze sul traffico. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino –hato. Dopo la “tregua” concessa questa mattina nell’apertura del cantiere suldi via, aperto solo per consentire agli operai di lavorare sulla sistemazione della segnaletica stradale, in serata il via libera al cambio di corsia.ha attivato la chiusura di una corsia, facendo diventare operativa la deviazione che prevede l’utilizzo di una sola carreggiata divisa in due corsie con doppio senso di marcia. Pertanto, la nuova sistemazione è ora operativa per il tratto che porta all’aeroporto. Vedremo nei prossimi giorni, soprattutto nel pomeriggio, quali saranno le conseguenze sul traffico. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...

