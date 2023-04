Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2023 ore 19:15 (Di martedì 18 aprile 2023) Viabilità DEL 18 APRILE ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MOLTI DISAGI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA Regione RESTA CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CENTRO, VI CONSIGLIAMO DI USCIRE A VIA FIORENTINI CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA SEMPRE SULLA A24 INCOLONNAMENTI, PER UN CANTIERE IN CORSO TRA IL CASELLO DI Roma EST E L’ALLACCIO CON LA A1 Roma NAPOLI, VERSO TERAMO ANCORA INCIDENTI PER UN SINISTRO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023)DEL 18 APRILE ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTI DISAGI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLARESTA CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE CENTRO, VI CONSIGLIAMO DI USCIRE A VIA FIORENTINI CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA SEMPRE SULLA A24 INCOLONNAMENTI, PER UN CANTIERE IN CORSO TRA IL CASELLO DIEST E L’ALLACCIO CON LA A1NAPOLI, VERSO TERAMO ANCORA INCIDENTI PER UN SINISTRO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE ...

Trasporti e viabilita' sulla Trignina, sindaci molisani e abruzzesi incontrano il ministro Salvini a Roma

Al via i lavori notturni su viale Palmiro Togliatti I lavori svolti nell'ultimo anno e mezzo sulla viabilità principale hanno proprio l'obiettivo di mettere in completa sicurezza le strade di Roma. Il Campidoglio sta portando avanti un ambizioso piano ...

Incidente Immobile, il semaforo era funzionante La società che svolge i compiti di agenzia per la mobilità pubblica e private di Roma Capitale ... "L'anomalia che personalmente ho riscontrato riguardava il semaforo che regola la viabilità sulla ...