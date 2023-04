Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2023 ore 18:15 (Di martedì 18 aprile 2023) Viabilità DEL 18 APRILE ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO, COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO APRIAMO CON LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E CASILINA IN CARREGGIATA OPPOSTA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ANCORA CONGESTIONATA LA A24. PER UN CANTIERE IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL NODO CON L’A1 Roma NAPOLI CI SONO CODE PER 1 KM, A PARTIRE DA Roma EST IN DIREZIONE TERAMO SEMPRE Roma TERAMO MA NEL TRATTO URBANO CODE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023)DEL 18 APRILE ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO, COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO APRIAMO CON LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E CASILINA IN CARREGGIATA OPPOSTA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD ANCORA CONGESTIONATA LA A24. PER UN CANTIERE IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL NODO CON L’A1NAPOLI CI SONO CODE PER 1 KM, A PARTIRE DAEST IN DIREZIONE TERAMO SEMPRETERAMO MA NEL TRATTO URBANO CODE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO ...

