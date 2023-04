Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2023 ore 12:30 (Di martedì 18 aprile 2023) Viabilità DEL 18 APRILE 2023 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 60 CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI BORGO MONTELLO IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI TRA Roma EST E TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA; SULLA STESSA Roma-TERAMO PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023)DEL 18 APRILEORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 60 CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI BORGO MONTELLO IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI TRAEST E TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA; SULLA STESSA-TERAMO PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SamBresciano : Aboliamo le buche e le pozzanghere e risolviamo il problema della viabilità in Italia Roma in primis. ?? - CorriereCitta : Roma-Feyenoord giovedì 20 aprile 2023 all’Olimpico: strade chiuse e come cambia la viabilità - biodj : @romanoincazzat0 @GRAB_Roma @lorenzabo @colvieux @A_LisaCorrado @martabonafoni @RossellaMuroni @FranFerrante… - liidsss : Ma il Codacons sta veramente così tanto con le pezze che per un filo di visibilità in più si mette a fare esposti a… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2023 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-04-2023 -

Settimana di lavori lungo via Roma a La Morra ...a servizio dei lavori e quindi occorre variare la viabilità per ragioni di sicurezza sia del cantiere che degli utenti. Di qui il provvedimento del Comune di chiusura al traffico di via Roma (Strada ... "Incidente Immobile: il semaforo verde non funzionava da giorni" Il Gazzettino raccoglie la testimonianza di Marco S., tassista di Roma che ogni giorno, per lavoro, ... " L'anomalia che personalmente ho riscontrato riguardava il semaforo che regola la viabilità ... Ciro Immobile e l'incidente, il tassista: 'Vi racconto il semaforo 'verde': non funzionava da giorni' ...quell'incrocio stava diventando un problema e parliamo di una intersezione con una viabilità già di ... Una soluzione estrema, considerato il traffico di Roma. Comunque poco prima in via delle Milizie c'... ...a servizio dei lavori e quindi occorre variare laper ragioni di sicurezza sia del cantiere che degli utenti. Di qui il provvedimento del Comune di chiusura al traffico di via(Strada ...Il Gazzettino raccoglie la testimonianza di Marco S., tassista diche ogni giorno, per lavoro, ... " L'anomalia che personalmente ho riscontrato riguardava il semaforo che regola la......quell'incrocio stava diventando un problema e parliamo di una intersezione con unagià di ... Una soluzione estrema, considerato il traffico di. Comunque poco prima in via delle Milizie c'... Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2023 ore 10:30 ... RomaDailyNews