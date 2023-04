Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2023 ore 07:30 (Di martedì 18 aprile 2023) Viabilità DEL 18 APRILE 2023 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA, AURELIA E APPIA, A PARTIRE DALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DEL MARE, SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA, CON CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA FERROVIA REGIONALE RomaVITERBO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023)DEL 18 APRILEORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME SEMPRE IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA, AURELIA E APPIA, A PARTIRE DALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DEL MARE, SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA, CON CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA FERROVIA REGIONALEVITERBO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ...

Ciro Immobile e l'incidente, il tassista: 'Vi racconto il semaforo 'verde': non funzionava da giorni' ...quell'incrocio stava diventando un problema e parliamo di una intersezione con una viabilità già di ... Una soluzione estrema, considerato il traffico di Roma. Comunque poco prima in via delle Milizie c'... Roma - Feyenoord, paura ordine pubblico Nel frattempo il piano per la viabilità e la mobilità è stato già impostato. Nella eventualità che giungano a Roma i tifosi olandesi già entro il 19 aprile saranno posizionate transenne a piazza del ... Roma - Feyenoord, ultras olandesi a Napoli: scatta l'allerta nella Capitale Intanto è stato impostato anche il piano per la viabilità e la mobilità cittadina. Nella eventualità che giungano a Roma i tifosi olandesi già entro ora di pranzo del giorno precedente alla partita ... ...quell'incrocio stava diventando un problema e parliamo di una intersezione con unagià di ... Una soluzione estrema, considerato il traffico di. Comunque poco prima in via delle Milizie c'...Nel frattempo il piano per lae la mobilità è stato già impostato. Nella eventualità che giungano ai tifosi olandesi già entro il 19 aprile saranno posizionate transenne a piazza del ...Intanto è stato impostato anche il piano per lae la mobilità cittadina. Nella eventualità che giungano ai tifosi olandesi già entro ora di pranzo del giorno precedente alla partita ... Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 19:45 ... RomaDailyNews