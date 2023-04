Via libera Ue al Chips Act, la produzione raddoppierà (Di martedì 18 aprile 2023) Via libera delle istituzioni Ue al Chips Act, il piano presentato dalla Commissione europea nel febbraio del 2022 per raddoppiare la quota di mercato nei semiconduttori del Vecchio Continente dal 10% ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Viadelle istituzioni Ue alAct, il piano presentato dalla Commissione europea nel febbraio del 2022 per raddoppiare la quota di mercato nei semiconduttori del Vecchio Continente dal 10% ...

Via libera Ue al Chips Act, la produzione raddoppierà Via libera delle istituzioni Ue al Chips Act, il piano presentato dalla Commissione europea nel febbraio del 2022 per raddoppiare la quota di mercato nei semiconduttori del Vecchio Continente dal 10%

Clima, dall'Europarlamento tre passi avanti verso l'obiettivo Fit for 55% L'Europarlamento ha approvato oggi in via definitiva cinque nuove leggi – che attendono ora solo il via libera formale del Consiglio Ue, prima di approdare in Gazzetta ufficiale – all'interno del