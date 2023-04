Via Appia Antica, la città in miniatura con una cantina di lusso: qui le fontane davano vino! (Di martedì 18 aprile 2023) La Villa dei Quintili è il più grande complesso residenziale dell’Antica Roma, con un teatro, un circo per la corsa dei cavalli. C’è un’Antica enoteca, dalle cui fontane sgorgava vino. LEGGI ANCHE – Anche nel cuore di Roma c’era la fontana da cui sgorgava vino: ecco dove si trova Un parco archeologico in Via Appia Antica In Via Appia Antica sono stati rinvenuti i resti di un’imponente villa romana, che si estende per oltre 24 ettari. Oggi la Villa dei Quintili prende il nome di Parco Archeologico dell’Appia Antica. Grazie agli scavi archeologici sono stati riportati alla luce numerosi antichi edifici risalenti all’epoca romana. Insieme andavano a comporre una vera e propria città in ... Leggi su funweek (Di martedì 18 aprile 2023) La Villa dei Quintili è il più grande complesso residenziale dell’Roma, con un teatro, un circo per la corsa dei cavalli. C’è un’enoteca, dalle cuisgorgava vino. LEGGI ANCHE – Anche nel cuore di Roma c’era la fontana da cui sgorgava vino: ecco dove si trova Un parco archeologico in ViaIn Viasono stati rinvenuti i resti di un’imponente villa romana, che si estende per oltre 24 ettari. Oggi la Villa dei Quintili prende il nome di Parco Archeologico dell’. Grazie agli scavi archeologici sono stati riportati alla luce numerosi antichi edifici risalenti all’epoca romana. Insieme ana comporre una vera e propriain ...

