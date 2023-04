Verso Napoli-Milan, Tonali: “Bello essere di nuovo qui. Giocare la Champions è qualcosa di incredibile” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan è atteso da una partita fondamentale per la stagione e per il futuro del gruppo guidato da Stefano Pioli. Uno dei simboli di questo gruppo è sicuramente Sandro Tonali che, ai microfoni del sito della UEFA, ha parlato della prossima sfida di ritorno dei quarti contro il Napoli. Le parole di Tonali: “È Bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico Giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È Bello per i tifosi, che ci danno un’energia pazzesca. Siamo tutti uniti e Giocare in Champions ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Ilè atteso da una partita fondamentale per la stagione e per il futuro del gruppo guidato da Stefano Pioli. Uno dei simboli di questo gruppo è sicuramente Sandroche, ai microfoni del sito della UEFA, ha parlato della prossima sfida di ritorno dei quarti contro il. Le parole di: “Èdiqui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per ile per i tifosi. È fantasticodiqueste partite e vincere dinella fase a eliminazione diretta diLeague. Èper i tifosi, che ci danno un’energia pazzesca. Siamo tutti uniti ein...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maruzzella8720 : Raimondo di Sangro,principe di Sansevero,commissionò eccelsi artisti per creare opere scultoree tra le quali le 10… - MariaRo99325323 : Sto segnalando tutti gli odiatori del #Napoli. È da giorni che leggo insulti pesanti verso la mia città. Ora Basta… - ruotologiacomo : Non ho mai visto un odio più sfrenato verso una città #Napoli ed una squadra di calcio,solo per il calcio,ma che ca… - not_Furge : RT @MilanNewsit: MN - Verso Napoli-Milan: Cardinale non sarà allo stadio per impegni di lavoro. Presente Gordon Singer - Bagarotzo : RT @theMilanZone_: Verso Napoli-Milan: #Cardinale non sarà allo stadio per impegni di lavoro. Presente Gordon #Singer via @MilanNewsit -