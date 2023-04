Valorant | Open Beta per la Premier

(Di martedì 18 aprile 2023) Il 25 aprilelancerà la Globaldiè il sistema competitivo a squadre diche permetterà di creare una squadra e di competere in una serie di partite programmate. Ecco tutto ciò che è necessario sapere sue laglobale. PANORAMICAè il nuovo sistema competitivo a squadre diche consentirà di creare una squadra e competere in una serie di incontri programmati. Inpotrete creare una squadra composta da 5-7 amici, o unirvi a una esistente, e lottare per la gloria contro squadre di livello abilità simile. Dopo aver creato una formazione, la vostra squadra verrà inserita in una divisione nella quale ...

Riot sta lavorando sui dettagli che permetteranno a Premier di essere la via per il professionismo all'interno dell'attuale ecosistema eSports di. Labeta globale di Premier sarà ...Riot sta lavorando sui dettagli che permetteranno a Premier di essere la via per il professionismo all'interno dell'attuale ecosistema eSports diBETA GLOBALE Labeta globale di ...L'obiettivo è quello di creare unChampions Tour più rappresentativo per tutta la ... Contenders: ogni evento regionale inizierà con un torneo di qualificazione '' per garantire a tutti la ...

