Valleve | Foppolo | Lenna | gli ultimi avvistamenti dell’orso in Bergamasca

(Di martedì 18 aprile 2023) L’argomento è di grande attualità, complice l’aggressione costata la vita ad Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto nei boschi del monte Peller, sopra l’abitato di Caldes, in Trentino Alto Adige. Secondo glidati a disposizione nel Rapporto grandi carnivori 2021 “sette dei 69 orsi rilevati sono stati avvistati fuori dal territorio trentino – M4 in Friuli Venezia Giulia, M46 e M65 in Austria, M68 e M87 in Alto Adige, M74 e M76 in provincia di Brescia -, cinque hanno gravitato anche in province limitrofe”. A Bergamo l’ultimo avvistamento comprovato risale al 2016, quando appena finito il periodo di ibernazione un orso era stato ripreso da una fototrappola a, in alta Val Brembana. Nel 2017, segni di presenza ediretti facevano ipotizzare la presenza di un paio di individui tra le Orobie e la ...