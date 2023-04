Vaccini covid, nuova grana per von der Leyen (Di martedì 18 aprile 2023) Una nuova grana giudiziaria si profila all’orizzonte per Ursula von der Leyen. Un cittadino belga di 35 anni ha presentato una denuncia contro la presidente della Commissione europea «per essersi sostituita al governo federale durante la pandemia di covid-19, negoziando un mega-contratto per i Vaccini via sms con l’amministratore delegato di Pfizer». Ne dà conto il quotidiano belga Le Vif e la notizia è stata rilanciata da diversi altri media locali. A portare il caso davanti alla giustizia belga è stato Frédéric Baldan, un lobbista professionista accreditato presso le istituzioni europee. Egli, in particolare, è specializzato nelle relazioni commerciali tra l’Ue e la Cina. La denuncia è stata inoltrata presso la procura di Liegi e, secondo Le Vif, se ne potrebbe occupare il magistrato finanziario ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 aprile 2023) Unagiudiziaria si profila all’orizzonte per Ursula von der. Un cittadino belga di 35 anni ha presentato una denuncia contro la presidente della Commissione europea «per essersi sostituita al governo federale durante la pandemia di-19, negoziando un mega-contratto per ivia sms con l’amministratore delegato di Pfizer». Ne dà conto il quotidiano belga Le Vif e la notizia è stata rilanciata da diversi altri media locali. A portare il caso davanti alla giustizia belga è stato Frédéric Baldan, un lobbista professionista accreditato presso le istituzioni europee. Egli, in particolare, è specializzato nelle relazioni commerciali tra l’Ue e la Cina. La denuncia è stata inoltrata presso la procura di Liegi e, secondo Le Vif, se ne potrebbe occupare il magistrato finanziario ...

