Vacanze a Dubai, Fedez ammette: “La coerenza non è una mia virtù” (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Tornato da Dubai, Fedez non sfugge al cronismo che lo mette di più all’angolo, come quello di Striscia la Notizia e del ben noto Valerio Staffelli, che gli consegna il prestigioso Tapiro d’Oro davanti alle telecamere. Il cantante, a quel punto, non può che arrendersi all’evidenza. Dubai, Fedez, e il viaggio “incoerente” Aveva criticato Dubai in ogni modo, Fedez, prima di passarci un anno dopo le Vacanze di Pasqua. Un gesto che non ha mancato di generare pesanti critiche sui social network la scorsa settimana. La “Disneyland con i cadaveri” come l’aveva soprannominata, evidentemente non esisteva più. O cessava di avere importanza in pegno delle Vacanze insieme alla consorte Chiara Ferragni. Al suo ritorno, però, ad attenderlo c’era un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Tornato danon sfugge al cronismo che lo mette di più all’angolo, come quello di Striscia la Notizia e del ben noto Valerio Staffelli, che gli consegna il prestigioso Tapiro d’Oro davanti alle telecamere. Il cantante, a quel punto, non può che arrendersi all’evidenza., e il viaggio “incoerente” Aveva criticatoin ogni modo,, prima di passarci un anno dopo ledi Pasqua. Un gesto che non ha mancato di generare pesanti critiche sui social network la scorsa settimana. La “Disneyland con i cadaveri” come l’aveva soprannominata, evidentemente non esisteva più. O cessava di avere importanza in pegno delleinsieme alla consorte Chiara Ferragni. Al suo ritorno, però, ad attenderlo c’era un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Messo spalle al muro da Staffelli e dal Tapiro d'Oro, il rapper è costretto a dire le cose come stanno - PressReview99 : Fedez risponde alle polemiche per le vacanze a Dubai e su Luis Sal dice... - zazoomblog : Tapiro a Fedez dopo le polemiche sulle vacanze a Dubai: La coerenza non è mai stata una mia virtù - #Tapiro #Fedez… - BigaroniSilvia : RT @PercheCazzo: #Fedez Perché a “muschio selvaggio” aveva dichiarato che non sarebbe più andato a Dubai perché la considera una “Disneylan… - NamanTarcha : RT @arabescmagazine: #viaggi Vacanze di Pasqua a #Dubai per i #Ferragnez: divertimento e polemiche @ChiaraFerragni @Fedez #arabescmagazin… -