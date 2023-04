Vacanza a Dubai, tapiro a Fedez. Come lo infilza Lucarelli (Di martedì 18 aprile 2023) “La coerenza non è una mia virtù”: sono state queste le parole usate da Fedez quando Valerio Staffelli, l'inviato di “Striscia la Notizia”, l'ha segretamente raggiunto per consegnargli il tapiro d'oro. Il motivo del premio più dissacratorio dei vip? Una frase pronunciata dal rapper qualche tempo fa che screditava Dubai. “È Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”, aveva azzardato il 33enne. Pochi giorni fa, però, la città degli Emirati Arabi è stata la meta scelta dal cantante per trascorrere le vacanze di Pasqua con la moglie e i figli. Una pioggia di critiche ha fatto esplodere il caso. Ora Fedez si giustifica: “Gli amici di mio figlio andavano lì”. Il mea culpa del rapper non convince l'opinionista Selvaggia Lucarelli che, sarcasticamente, commenta: “Saldi principi”. Conquistato da Valerio ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) “La coerenza non è una mia virtù”: sono state queste le parole usate daquando Valerio Staffelli, l'inviato di “Striscia la Notizia”, l'ha segretamente raggiunto per consegnargli ild'oro. Il motivo del premio più dissacratorio dei vip? Una frase pronunciata dal rapper qualche tempo fa che screditava. “È Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”, aveva azzardato il 33enne. Pochi giorni fa, però, la città degli Emirati Arabi è stata la meta scelta dal cantante per trascorrere le vacanze di Pasqua con la moglie e i figli. Una pioggia di critiche ha fatto esplodere il caso. Orasi giustifica: “Gli amici di mio figlio andavano lì”. Il mea culpa del rapper non convince l'opinionista Selvaggiache, sarcasticamente, commenta: “Saldi principi”. Conquistato da Valerio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Leone Lucia Ferragni va a Dubai perché i suoi amici di 5 anni sono in vacanza a Dubai. Mi dispiace per i genitori p… - MediasetTgcom24 : Fedez, polemica sulla vacanza a Dubai, un anno fa diceva: 'Non ci tornerò più, è Disneyland con i cadaveri sotto al… - Vale_Ber99 : RT @tempoweb: Vacanza a #Dubai, #tapiro a #Fedez. Come lo infilza #Lucarelli #18aprile - Massimo74382565 : RT @FranAltomare: Leone Lucia Ferragni va a Dubai perché i suoi amici di 5 anni sono in vacanza a Dubai. Mi dispiace per i genitori perché… - tempoweb : Vacanza a #Dubai, #tapiro a #Fedez. Come lo infilza #Lucarelli #18aprile -