Utero in affitto in Consiglio. Russo (Pd): “Dietro il testo aleggia un’ombra omofoba” (Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo. Fiammata finale in Consiglio comunale con l’ordine del giorno a firma Filippo Bianchi, Fratelli d’Italia, sulla condanna della pratica dell’Utero in affitto. Il consigliere di minoranza invita il Consiglio delle Donne a sostenere tutte le iniziative possibili perché le istituzioni italiane, in particolare il Parlamento, legiferino circa l’universalità di tale reato e l’adesione alla moratoria internazionale del tema. Presenti in fondo all’aula un nutrito gruppo di rappresentanti dell’associazione femminista “Non una di meno”. 16 contrari, 6 favorevoli e 1 astenuto e l’ordine del giorno non passa. “La pratica dell’Utero in affitto richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia, la quale mette a disposizione il proprio Utero ed il proprio corpo per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo. Fiammata finale incomunale con l’ordine del giorno a firma Filippo Bianchi, Fratelli d’Italia, sulla condanna della pratica dell’in. Il consigliere di minoranza invita ildelle Donne a sostenere tutte le iniziative possibili perché le istituzioni italiane, in particolare il Parlamento, legiferino circa l’universalità di tale reato e l’adesione alla moratoria internazionale del tema. Presenti in fondo all’aula un nutrito gruppo di rappresentanti dell’associazione femminista “Non una di meno”. 16 contrari, 6 favorevoli e 1 astenuto e l’ordine del giorno non passa. “La pratica dell’inrichiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia, la quale mette a disposizione il proprioed il proprio corpo per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La destra attribuisce all’opposizione posizioni mai sostenute. La sinistra non ha proposto di abolire il 41bis o di… - LaVeritaWeb : L’ex governatore racconta a «Sette» la decisione di avere un figlio. O sarebbe meglio dire comprare, perché l’utero… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Tasse del lockdown, arriva il conto ???La favola di Vendola sull’utero in affitto? Bugia senza li… - Bobbio65M : RT @MarcoMassimili6: SQUALLORE è dire poco...... Utero in affitto per fare leva sulle carenze economiche delle donne, pagandole l' equivale… - gieffeci71 : RT @lanuovaBQ: In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex Governatore della Puglia spara a zero contro la proposta di rendere l'utero in… -